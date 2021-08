Tim Celen heeft vandaag op de Paralympische Spelen in Tokio brons gepakt in de tijdrit. Voor de 23-jarige Hammenaar zijn het zijn tweede paralympics. Tim Celen reed deze middag op zijn driewieler naar brons in de tijdrit op de Paralympische Spelen. De Hammenaar kwam na één ronde door als zesde, maar schakelde een versnelling groter in de tweede toer. Uiteindelijk legde hij de zestien kilometer af in 30:44.21, goed voor brons. Het goud ging naar de Chinees Chen Jianxin. De Italiaan Giorgio Farroni veroverde het zilver. Het is de twaalfde Belgische medaille op deze Paralympische Spelen.Tim Celen veroverde afgelopen juni op het WK paracycling in het Portugese Cascais nog de wereldtitel. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws: