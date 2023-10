"Wat maak je met 500 gr. gehakt?" Het is de vraag die slager die Ben Kuijpers de afgelopen 25 jaar het meest moest beantwoorden. Dat is een beetje zijn eigen schuld, want omdat volgens Kuijpers gehakt de basis is van iedere slagerij, is het iedere dinsdag gehaktdag in zijn zaak in Maasmechelen. Wie één kilo gehakt koopt, krijgt er 500 gram gratis bij. Om zijn 25 jarig bestaan als slager te vieren én om zijn klanten te inspireren, lanceert Ben samen met zijn schoonbroer Luc een boek vol recepten die je kan maken met 500 gram gehakt. Ook opvallend: de foto's in het boek zijn allemaal gegenereerd via AI, er kwam dus geen fotograaf aan te pas.