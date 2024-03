Natuur en Bos wijzigt plannen niet maar wil nauwer overleg met boeren

Vanmorgen verzamelden Limburgse boeren in Heers. Zij trekken momenteel naar Hasselt. Daar gaan ze aan het hoofdkwartier van het Agentschap voor Natuur en Bos actie voeren tegen de natuurbeheerplannen in Haspengouw. Het ANB heeft een langetermijnplan uitgewerkt dat de biodiversiteit in de streek moet bevorderen. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek voor dat plan. Het gaat over 14 natuurgebieden van ongeveer 640 hectare. Maar het globale plan gaat over een groter gebied van 1.690 hectare, waarvan een deel in landbouwgebied ligt. De boeren hopen dat iemand hen te woord zal staan en dat ze rekening zullen houden met hun bezwaren. ­ Later meer in ons Nieuws om 12u30