Natuurhulpcentrum bereidt zich voor op babyboom

60 jaar lang is het openluchtmuseum van Bokrijk al een populaire trekpleister in onze provincie. Niet in het minst omdat je in Bokrijk het verleden ook echt kan beleven. De acteurs, seizoensmedewerkers en ambachtslieden zorgen als geen ander voor de sfeer van ruim 100 jaar geleden. In aflevering 6 van '60 jaar Bokrijk' belichten we de ambassadeurs van het openluchtmuseum.