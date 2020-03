Natuurhulpcentrum bevrijdt vos uit strop

- We hebben exclusieve beelden van de nieuwe corona-afdeling in het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk. Alle ziekenhuizen moeten hun capaciteit verhogen want het aantal coronapatiënten neemt fors toe in Limburg. - Limburg blijft de zwaarst getroffen provincie met intussen 8 besmette personen op 10.000 inwoners. Er is opnieuw een patiënt om het leven gekomen. Het aantal doden komt daarmee op 23. - De politie controleert op fraude met corona-doorlaatbewijzen aan de Limburgse grensovergangen. Sommige mensen misbruiken die passen en riskeren vervolging voor valsheid in geschrifte.- De coronacrisis brengt tot nu toe 2,5 miljard euro schade toe aan de economie in Limburg. Dat berekent VOKA. De werkgeversorganisatie doet opnieuw een oproep om aan het werk te blijven als dat op een veilige manier kan.- En Floralux in Ham is boos dat tuincentra nu plots toch weer planten mogen verkopen. Met het mooie weer is een stormloop niet uitgesloten. Floralux zegt dat ze de verplichte afstand tussen de klanten niet kan garanderen en blijft zelf gesloten.