Natuurhulpcentrum eist minister van Leefmilieu die strenger zal toezien op jachtsector

Gisterenavond zijn in een veld in Hees (Bilzen) twee gieren geland. Het gaat om een vale gier en een monniksgier. Het is uitzonderlijk dat gieren halt houden in Limburg. Voor de monniksgier (links) is het zelfs de eerste keer. Ook in België is het dier nog maar drie keer waargenomen. Bart Hilven van het Natuurhulpcentrum wist de gieren op beeld vast te leggen. Later volgt meer in het TVL Nieuws.