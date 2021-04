Vintage boomt dankzij corona. We kopen meer en meer meubels en decoratiestukken uit de jaren '20 tot '80 van vorige eeuw. Dat komt door het thuiswerken maar ook door de gesloten grenzen. We gaan kunnen niet op vakantie en hebben daardoor extra aandacht voor het inrichten van huis en tuin. Bovendien is er meer aandacht voor de circulaire economie. Vintage is tweedehands en dus beter voor het milieu. In Houthalen-Helchteren ziet vintagedealer Lincy Bos de verkoop pieken.