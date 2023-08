- De politie houdt het hele weekend verscherpt toezicht in Kanne bij Riemst nadat er plannen onderschept werden om een illegale rave te organiseren in de mergelgroeven. De politie kwam gisterenavond massaal ter plaatse en arresteerde zelfs twee personen. - De aanhoudende regen bezorgt organisatoren kopzorgen. Zo kan het Belgisch kampioenschap windhondenrennen niet in Beringen doorgaan omdat de renbaan helemaal onder water loopt. - Pukkelpop Downtown nam geen enkel risico en verhuisde de concerten naar verschillende binnenlocaties in Hasselt. - De Limburgse scouts op de Wereldjamboree in Zuid-Korea denken niet aan vertrekken, ook al zorgt de extreme hitte voor moeilijke omstandigheden. - En het Natuurhulpcentrum heeft dit jaar al een duizendtal dieren meer opgevangen dan in dezelfde periode vorig jaar.