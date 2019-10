Natuurhulpcentrum looft extra beloning uit voor tip die leidt naar moordenaar Naya

Er is een nieuwe wolf gespot en deze keer in het Nationaal Park Hoge Kempen, in het oosten van onze provincie. Na wolven August, Naya die wellicht dood is en Roger die omkwam bij een ongeval, is dit de vierde wolf die naar Limburg komt. ''We hebben vandaag nog een waarneming binnen gekregen over iemand die de vierde wolf gespot zou hebben," laat Jan Loos van Welkom wolf weten aan onze redactie. In het voorjaar van 2019 werden in Lanaken twee wolvenuitwerpselen gevonden in het Nationaal Park Hoge Kempen. Een DNA-analyse was niet meer mogelijk omdat de uitwerpselen uitgedroogd en enkele weken oud waren. Het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek en Welkom Wolf kregen enkele waarnemingen binnen over een wolf in het gebied tussen Bree en As. De afgelopen maanden werd de wolf nog gespot zelfs vandaag kreeg Welkom Wolf nog een waarneming binnen. Volgens het INBO kan het ook gaan om een wolf die op doortocht is. Harde bewijzen, zoals beeldmateriaal, over de komst van de vierde wolf zijn er nog niet. Het is dus nog even afwachten. August terug actief Hoewel wolvin Naya en haar welpjes waarschijnlijk dood zijn, is August nog altijd in leven. De mannetjeswolf is ook terug aan het jagen in Noord-Limburg, dus schapenhouders wordt nog steeds aangeraden om te investeren in wolvenrasters. Op 20 september werd er opnieuw een schaap aangevallen in Peer. De laatste aanval dateerde al van 18 april, zo blijkt uit metingen van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Zoals steeds werden genetische stalen genomen van de bijtwonden. Deze aanval kon worden toegeschreven aan August. Op 24 september was er een nieuwe aanval op schapen met het duidelijke beeld van wolf in Oudsbergen, de genetische analyse moet nog uitgevoerd worden. Hieronder een overzicht van de feiten die werden vastgesteld door het INBO, vanaf begin 2019 tot op vandaag: