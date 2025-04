door Margo Ombelets

Drie studenten verhuizen vandaag naar het nieuwe studentenkot in het Natuurhulpcentrum. De studenten lopen stage in het Natuurhulpcentrum en kunnen er vanaf nu dus ook slapen. Tot nu logeerden stagiairs bij gastgezinnen of in containers op het domein. Maar nu mogen ze dus hun intrek nemen in het nieuwe studentenhuis.