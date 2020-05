Natuurhulpcentrum Oudsbergen moet improviseren tijdens coronacrisis

- 293 coronapatiënten mochten vandaag het ziekenhuis verlaten. Eén van hen is Dimitri Flossy, de man van de Truiense burgemeester Veerle Heeren die wekenlang voor zijn leven vocht. We hebben een gesprek met hem.- Het ziekenhuis Maas en Kempen neemt een thermoscan in gebruik voor patiënten en bezoekers. In Sint-Truiden gaan twee woonzorgcentra het coronavirus te lijf met een vernevelaar.- Woonzorgcentra kunnen ten vroegste op 18 mei bezoek ontvangen. Als iedereen zich de volgende weken aan de regels houdt, is die datum haalbaar. Dat zei Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke in een gesprek met TV Limburg.- De coronacrisis maakt na zestig jaar een einde aan de carrière van de Tongerse kapper Willy Baillien.- En de man van Zuhal Demir duikt op in een badjas tijdens een online vergadering van de minister.