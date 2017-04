Natuurhulpcentrum overspoeld door duiven met tekenbeten

De handelskamer van de Spaanse regio Andalusië heeft in Tervuren de veertien beste olijfolieproducenten van de streek voorgesteld. Opvallende aanwezige is Truienaar Eddy Plasquy die al vijf jaar olijven teelt in Zuid-Spanje. Zijn olijfolie valt zo goed in de smaak dat hij het streekproduct in ons land mag komen promoten.