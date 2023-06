Natuurhulpcentrum overspoeld met jonge dieren door tropische temperaturen: "70 tot 80 dieren per dag"

- In Peer komt een bloemenkweker om het leven na een val door het dak van een serre. De man voerde werken uit om zijn bloemen te beschermen tegen de hitte. - Met 31,4 graden gemeten door de Meteowing in Kleine Brogel doet de eerste hittegolf dit jaar uitzonderlijk vroeg zijn intrede in Limburg. Het ziet er naar uit dat het nog veertien dagen warm zal blijven.- Voor de echtgenoot van Lydia Peeters is niet reageren op haatberichten geen optie meer. Het is dringend tijd voor ernstige afspraken over wat mag en wat niet mag op sociale media, zegt Jan Verlinden. - Terwijl het voetbalseizoen er amper een week op zit voor Racing Genk, begint STVV vandaag al aan een nieuw seizoen. Niels was erbij op de eerste training en zag dat de nieuwkomers nog niet gearriveerd zijn. - En progeriapatiënt Michiel uit Diepenbeek wordt morgen 25. Volgens dokters zou hij niet ouder dan 12 worden. Michiel herstelt van een zware operatie maar hij blijft positief in het leven staan.