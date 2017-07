Natuurhulpcentrum redt bever uit zwembad in Kinrooi

- De politie van Eindhoven zoekt in Hasselt getuigen van een moord in het criminele milieu. Het slachtoffer werd doodgeschoten in zijn woning - Het Natuurhulpcentrum redt een bever uit een zwembad in Kinrooi - Het distributiecentrum van Nike in Ham opent met 8.000 zonnepanelen het grootste zonnepark in jaren en bewijst dat zonne-energie ook zonder subsidies opnieuw rendabel is voor bedrijven - En waarom betalen de dochters van Steve Jobs, Bill Gates en Bruce Springsteen miljoenen voor Belgische paarden? We zoeken het antwoord in Meeuwen-Gruitrode.