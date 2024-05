In Beringen zijn een hondertal mensen op straat gekomen om opnieuw te betogen tegen de oorlog in Gaza. De actievoerders vragen om aandacht te blijven hebben voor het conflict tussen Israël en Hamas, en eisen dat wereldleiders sancties nemen om het geweld te doen stoppen. Israël voert nog steeds militaire operaties uit in de Gazastrook, met honderden doden in de afgelopen weken als gevolg. Meer in TVL Nieuws om 18u30