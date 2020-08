Natuurhulpcentrum redt torenvalk in Tongeren

- In Bocholt protesteren buurtbewoners tegen de geuroverlast van de plaatselijke biogascentrale. In combinatie met de hittegolf is de situatie volgens hen zelfs ondraaglijk. Zo kunnen ze naar eigen zeggen niet buiten zitten, maar ook niet de ramen 's avonds openzetten omdat de stank te hevig is.- Winkeliers van de grensgemeenten klagen dat Limburgers massaal de grens oversteken om daar te shoppen. In Nederland zijn de coronamaatregelen minder streng en daar kunnen zelfs de solden in België niet tegenop.- Burgemeester Alain Yzermans sluit recreatiedomein De Plas in Houthalen-Helchteren zeker tot maandag. Hij neemt deze beslissing nadat er gisteren schermutselingen plaatsvonden en de politie massaal ter plekke kwam om de gemoederen te bedaren.- De Ethias Arena in Hasselt kleurt vanavond bloedrood. De zoveelste actie om de noodkreet van de stervende sector kracht bij te zetten.- En foorkramers houden een protestmars met 100 wagens langs de Limburgse gemeentes waar kermissen werden geschrapt.