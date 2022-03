Toerisme Vlaanderen, Herita VZW en de stad Hasselt hebben deze middag het plan van aanpak voor de herbestemming van de abdijsite van Herkenrode voorgesteld. Bedoeling is om vanaf de zomer alle partners en de lokale gemeenschap te laten meedenken over de toekomst van de erfgoedsite. “De Abdij van Herkenrode moet een absolute trekpleister voor Hasselt en bij uitbreiding gans Limburg worden”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). Sinds begin dit jaar is Toerisme Vlaanderen eigenaar van het domein van Herkenrode. “We willen dat de abdijsite kan uitgroeien tot een parel in het toekomstige netwerk van erfgoedsites”, zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. De Vlaamse overheid investeert 5,2 miljoen euro in de site. De erfpacht van het gehele domein zal in handen van Herita VZW gelegd worden. De stad Hasselt blijft van haar kant actief verbonden aan het domein, met inzet van personeel en het programma op de site. Burgerparticipatie Toerisme Vlaanderen, Herita en de stad Hasselt willen vanaf deze zomer alle partners en de lokale gemeenschap laten meedenken over een duurzame herwaardering van de abdijsite. "Daarbij wordt ingezet op twee actielijnen: slimme en snelle interventies op het domein om de directe beleving meteen te versterken, en het creëren van een nieuwe verhaallijn die ook de toekomst van het domein versterkt", vertelt Matthias Francken, algemeen directeur van Herita. Nieuwe invulling tegen 2024 Vanaf 1 mei zal Herita de centrale coördinatie van de site oppakken. Paul Lambrechts wordt aangesteld als directeur van het domein. Hij is historicus en heeft de laatste vijf jaar samen met een groep enthousiaste vrijwilligers het kasteel van Heers weer op de kaart gezet. Lambrechts groeide op om de hoek in Kuringen. “In Herkenrode raakte ik als jongen van acht gepassioneerd door geschiedenis, hier zag ik de eerste amateur-opgravingen, die de redding van het domein destijds in gang hebben gezet.” Tegen 2024 zou de abdijsite een nieuwe invulling moeten hebben.