- Er zijn nog maar 6 bedden vrij op de intensieve afdelingen van de Limburgse ziekenhuizen. Ook het personeel zit door z'n beste krachten heen. Het zorgpersoneel doet dan ook een emotionele oproep aan de Limburgers om zich aan de coronamaatregelen te houden.- Vanaf 8 mei gaan de terrassen weer open. Je mag met vier personen aan tafel, tenzij je huishouden groter is. Horeca Vlaanderen is tevreden. Volgens hen is het veiliger om mensen gecontroleerd te laten terassen dan ze gewoon vrij te laten rondfladderen in de open ruimte.- In Maasmechelen gaan de scholen weer open. De resultaten van de grootschalige testing zijn goed en bieden perspectief.- In Genk zijn enkele woningen onbewoonbaar na een brand in een nieuwbouwappartement op de Onderwijslaan. - En we blikken met Genk-trainer John van den Brom vooruit naar de bekerfinale van zondag tegen Standard.