Natuurhulpcentrum schrapt opendeurdagen en moet daarom in de reserves tasten

* De raadkamer in Hasselt heeft de zaak rond 18 beklaagden van Reuzegom, die zich moeten verantwoorden voor de dood van Sanda Dia bij een studentendoop, zoals verwacht, uitgesteld. Vijf advocaten vragen om bijkomend onderzoek. Is er sprake van vertragingsmanoeuvres en klassejustitie? Volgens justitiespecialist Hugo Lamon moeten we vertrouwen hebben in het gerecht.*Het aantal coronabesmettingen stijgt nog altijd licht in onze provincie, terwijl het cijfer voor ons land daalt. Met een reproductiegetal van 1,1 - het op één na hoogste van ons land - heeft Limburg het op één na hoogste reproductiegetal. Nederlands Limburg is inmiddels uitgeroepen tot oranje risicozone, maar dat weerhoudt de Belgen er niet van om de grens over te steken. *Thibaut Courtois verlaat het trainingskamp van de Rode Duivels en keert op vraag van Real Madrid terug naar Spanje. Simon Mignolet vervangt hem onder de lat tegen Denemarken en IJsland. *De communicatie van de overheid in de coronacrisis heeft over de hele lijn gefaald. Dat is de harde conclusie van opiniemaker Noël Slangen. De ex-communicatiespecialist doet de uitspraken in het TVL-weekendprogramma Meuris Test Positief. De aflevering met Slangen is zondag om 10 uur te zien.