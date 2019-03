Natuurhulpcentrum vangt 12 eekhoorns op die uit de boom waaiden

In Boorsem, in Maasmechelen heeft de storm lelijk huisgehouden. Daar is een immense boom op een huis gevallen. Hun keuken en het gedeelte van de woning, dat ze net hadden opgeknapt als B&B, zijn compleet vernield. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De windvlaag moet veel weg gehad hebben van een mini-tornado, want in de omgeving zijn nog bomen ontworteld en vlogen zonnepanelen van de daken.