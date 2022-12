* Het is nu definitief. De acht crèches van vzw Rheia sluiten op 1 december. 200 kinderen staan plots in de kou. Ouders en Limburgse gemeentebesturen moeten vanaf morgen op zoek naar een oplossing, die... er niet is. *Ouders melden zich ziek. De ongekende crisis in de kinderopvang schaadt de Limburgse economie. Voka Limburg roept de bedrijven op om zelf kinderopvang te organiseren. *Op de kinderafdeling van het Jessa Ziekenhuis is nog nauwelijks een bed vrij door het hoge aantal luchtweginfecties. *De Ford-site en Haven Genk zijn voortaan bereikbaar via een eigen fietspadennetwerk. *En geloven de felgeplaagde Rode Duivels nog in de zege? Eén dag voor de levensbelangrijke Kroatië-België gaan we live naar Niels.