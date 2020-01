Natuurhulpcentrum vangt illegale exotische vogels op

- In Lanaken is de politie binnengevallen in een bedrijf op het industrieterrein in Smeermaas. Het is voorlopig onduidelijk waarom.- In Limburg volgen dit academiejaar 123 werkzoekenden gratis een lerarenopleiding aan de hogeschool PXL of aan de hogeschool UCLL. Dat komt omdat het lerarenberoep sinds kort ook in onze provincie beschouwd wordt als een knelpuntberoep. - Donderdag is het 46 jaar geleden dat er brand uitbrak in het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Bij de brand lieten 23 internaatjongens het leven. Een hele week blikken we terug.- Racing Genk hijst zich in de top zes na een knappe zege tegen een zwak Zulte Waregem.- En in de reeks Buiten de Lijnen trekt journaliste Margo Ombelets naar Maaseik. Daar kruist ze de degens, of beter het floret, met de leden van schermclub Vast als Eik.