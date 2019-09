Natuurhulpcentrum vangt twee enorme tijgerpythons op

Alsmaar meer mensen nemen een goed doel op in hun erfenis. Door de hervorming van het erfrecht is dat een stuk gemakkelijker en bovendien kunnen mensen op die manier de vaak torenhoge successierechten omzeilen. De trend is ook bij Greenpeace merkbaar. Zo vertelde de Hasseltse directeur Valerie del Re onlangs nog in ons TVL Nieuws. In Vlaanderen werd er vorig jaar bijna 188 miljoen euro via erfenissen geschonken aan maatschappelijke organisaties. Voor sommige goede doelen is de jacht op uw erfenis dan ook geopend.