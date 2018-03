Natuurhulpcentrum vangt vier grote katten op

Voor het eerst dit jaar hebben mensen in Limburg geschaatst in de vrije natuur. Enkele waaghalzen gingen het ijs op aan Vijversheide in Lummen. Het vriest dan wel dat het kraakt, maar een ijslaag van 5 cm is niet dik genoeg om veilig te schaatsen. Overal in Limburg geldt dan ook een schaatsverbod. We krijgen nog één koude nacht en dan is de stevige winterprik voorbij. Vanaf vrijdag wordt het warmer en in het weekend halen we 11 graden.