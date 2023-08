- Voor het hoofdpodium van Pukkelpop staan al de hele dag honderden fans van Billie Eilish te wachten tot hun idool vanavond om 11 uur speelt. Sommige fans schuiven 24 uur lang aan om zichzelf te verzekeren van een goed plekje voor de populaire headliner.- Pukkelpop is meer dan ooit het festival van vernieuwing en ontdekking met in het publiek veel jongeren en mensen die voor het eerst naar een festival komen. We gaan opnieuw live naar de festivalweide.- De Lijn schaft de helft van de stadslijnen af in Hasselt. Ook in de rest van Limburg rijden veel minder bussen en er verdwijnen overal bushaltes. - Is het seizoen van Racing Genk al misluikt voor het begonnen is? We maken de balans op met TVL-analist Stef Wijnandts na de uitschakeling uit de Europa League.- En snorren zijn weer in. Veertig jaar na de laatste doortocht van de snor is haar op de bovenlip weer hip.