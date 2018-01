In het kader van een nieuwe operatie 'cleanhouse' (opsporen en opruimen van cannabisplantages in Limburg) werden vandaag en eerder deze week in Limburg diverse huiszoekingen gehouden. Bij de operatie werden 3 verdachten aangehouden. Er werden vandaag huiszoekingen gehouden in Riemst, Borgloon, Hechtel-Eksel, Genk en Lommel. In Hechtel-Eksel werden werd een plantage met 700 plantjes aangetroffen. In Genk werd een plantage met 400 plantjes aangetroffen. De politie arresteerde één verdachte. In Riemst werd een plantage (in opbouw) aangetroffen. Twee verdachten werden gearresteerd, waarvan minstens één verdachte vandaag wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Eerder deze week werden ook in Maasmechelen en in Heusden-Zolder huiszoekingen georganiseerd. In Maasmechelen werden op twee plaatsen in totaal 1.200 plantjes aangetroffen. Er werd één verdachte gearresteerd, die reeds werd voorgeleid. De onderzoeksrechter heeft deze persoon aangehouden. In Heusden-Zolder werden 400 plantjes aangetroffen. Eén verdachte werd gearresteerd, maar deze mocht na verhoor beschikken. Aan de operatie verleenden volgende politiediensten hun medewerking : PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst, PZ Kanton Borgloon, PZ Kempenland, PZ Carma, PZ Lommel, PZ Lanaken-Maasmechelen en PZ Heusden-Zolder en de Federale gerechtelijke politie en CIK Limburg.