Natuurhulpcentrum vindt wekelijks vossen in een strop

- Op Vijversheide in Schalbroek bij Lummen hebben enkele waaghalzen voor het eerst dit jaar geschaatst in de vrije natuur. Tegelijkertijd waarschuwen burgemeesters in heel Limburg dat het ijs veel te dun is en dat schaatsen nu levensgevaarlijk is. - Slachtoffer Agnes Thijs getuigt over de brutale gewapende overval op haar restaurant in Tongeren. De politie toont beelden van de holdup. - Seriemoordenaar Renaud Hardy was als kind al een psychopaat. Volgens gerechtspsychiaters wist hij heel goed waar hij mee bezig was als hij zijn slachtoffers verkrachtte, martelde en vermoordde. - En Hasselaar Daniël Demoustier filmt 15 jaar lang oorlogen over heel de wereld.