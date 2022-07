Vandaag op 11 juli viert Vlaanderen feest. Op tal van plaatsen zijn er optredens of concerten in het teken van de Vlaamse gemeenschap. Ook in Hasselt, aan het Kolonel Dusartplein. Daar komen Lisa del Bo, Luc Steeno en de Romeo's in actie. 11 juli is niet langer een strijddag, maar groeit meer en meer uit tot een volksfeest. Wij gingen de sfeer deze namiddag al eens opsnuiven.