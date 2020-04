Natuurhulpcentrum ziet toestroom jonge dieren dalen door corona

In Beringen heeft het stadsbestuur zich de woede van een deel van de moslimgemeenschap op de nek gehaald. Zoals de kerkklokken luiden om 8 uur 's avonds, wilde de moskee via de minaretten oproepen tot gebed, als eerbetoon aan de corona-slachtoffers en de hulpverleners in de zorg. In Heusden-Zolder en Genk mag het al jaren. Maar in Beringen dus niet. Het schepencollege wees de vraag af. Burgemeester Vints vindt het ongepast dat de discussie politiek wordt uitgebuit in deze zware coronatijden. De angst in de moslimgemeenschap is groot en de ramadan, die over enkele weken start, zal er heel anders uitzien.