Natuurpunt koopt industriegrond in Kristalpark Lommel om zeldzame spin te beschermen

In Lommel koopt Natuurpunt industriegrond op het Kristalpark om de zeldzame lentevuurspin te beschermen. Maar is dat wel een goed idee? "Die grond was ingekleurd als industriegrond. Wat betekent dat als precedent voor de toekomstige ontwikkelingen? De toekomstige ontwikkelingen in de vele industrieterreinen of bedrijventerreinen binnen in onze provincie. Daar benijden ze ons voor buiten Limburg. Wij zijn ongerust wat we nu aan onze ondernemers moeten adviseren," vertelt Ruben Lemmens van werkgeversorganisatie VKW.