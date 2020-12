Restaurants en traiteurs gaan een moeilijke eindejaarsperiode tegemoet. Traditioneel gezien is dit voor hen de drukste periode van het jaar. Nu mag er enkel nog eten afgehaald worden. Steeds meer traiteurs en restaurants zetten in op foodboxen. Door de lockdown hebben we allemaal veel tijd, en vervelen we ons al eens. We slaan massaal aan het koken. Traiteur Philippe in Alken verkoopt vanaf nu fishboxen en leert zijn klanten om vergeten vissoorten klaar te maken.