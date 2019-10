"Nederlaag van Liverpool op Napoli is de dikke pech voor Racing Genk"

In TVL Sportcafé blikken we straks vooruit op het Champions League-duel van Racing Genk tegen Liverpool, nu woensdag in de Luminus Arena. Naar goede gewoonte duiken we ook weer ons archief in en deze keer gaan we met ex-doelman Laszlo Köteles terug naar 2011. De Hongaar werd in de laatste kwalificatieronde de held in een strafschoppenreeks. Maar de avond voordien werd het de doelman allemaal even te veel.