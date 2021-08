Gisterenavond ging in de tuinlocatie van Vonk in Riksingen bij Tongeren de Momentcreatie 'De eerste keer' in premiere. Deze theatermonoloog is geschreven door actrice Dahlia Pessemiers, en is het resultaat van een 40-tal gesprekken met voornamelijk Limburgers. Vanavond is er nog een voorstelling, waarvoor nog enkele kaarten beschikbaar zijn. Wij gingen deze namiddag even langs tijdens de repetitie.