Nederlandse justitie start eigen onderzoek naar dood Ivana Smit

De ouders van Ivana Smit vragen dat iedereen die het jonge fotomodel gekend heeft of een warm hart toedraagt, zaterdag naar haar begrafenis komt. Die vindt plaats in het Nederlandse Roermond. De familie is er van overtuigd dat Ivana in Kuala Lumpur niet zo maar van een balkon, 20 hoog gevallen is en dat haar moordenaars, een Amerikaanse man en zijn vrouw, vrij rondlopen. Ze willen dat het Nederlands gerecht de zaak naar zich toe trekt en in Maleisië, samen met de autoriteiten daar, een grondig onderzoek begint.