- In Moelingen bij Voeren wordt exact één maand na het noodweer een benefiet georganiseerd. Het geld gaat naar een noodfonds om slachtoffers in de toekomst sneller te kunnen helpen.- Een vrouw vecht voor haar leven na een steekpartij in Houthalen-Helchteren. Haar partner werd opgepakt. Het gerecht opent een onderzoek naar poging tot doodslag.- De Limburgse heide staat in bloei. En die lokte vandaag heel wat fietstoeristen naar onze provincie. Het was over de koppen lopen, of rijden in dit geval, aan de iconische brug van fietsen door de Heide.