Neerpeltenaar vermoord in villa op de Grote Heide

De deuren van de politierechtbank in Genk bleven vandaag dicht. Reden: de centrale verwarming is stuk waardoor het personeel letterlijk en figuurlijk in de kou blijft staan. Rechter Robert Stas is het beu. Het probleem van de kapotte verwarming werd al eerder aangekaart, maar er werd nooit echt gevolg aan gegeven. Dat geldt trouwens voor het hele gebouw van de politierechtbank, dat zich in een erbarmelijke staat bevindt. Dat konden we met onze eigen ogen vaststellen.