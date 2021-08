Negen gevaccineerde bewoners van woonzorgcentrum in Genk besmet met deltavariant

In het woonzorgcentrum Mandana in Genk hebben twee bewoners en één medewerkster positief getest op het coronavirus. De drie personen waren gevaccineerd. "Gelukkig vertonen zij geen symptomen en stellen de bewoners het wel," klinkt het bij het woonzorgcentrum. Om verdere verspreiding binnen de woongroepen te voorkomen, neemt de directie de nodige voorzorgsmaatregelen.Op maandag 26 juli vertoonden twee bewoners van het woonzorgcentrum Mandana symptomen. Deze gaven aanleiding tot de afname van een test. Na bevestiging van hun besmetting werden ook de andere bewoners van de twee woongroepen waarin zij respectievelijk verbleven getest. In één woongroep bleef het bij één besmetting. In de andere woongroepen werden toch nog twee positieve testen afgenomen bij bewoners die geen symptomen vertonen. "Deze resultaten ontvingen we op 30 juli. Beide woongroepen zijn momenteel in quarantaine en de bewoners van deze woongroepen kunnen tijdens deze periode geen bezoek ontvangen," staat in het persbericht te lezen."Gelukkig zonder ziektesymptomen""Zowel de medewerkster als de bewoners zijn allen gevaccineerd. Zij worden opgevolgd door hun huisarts. Gelukkig vertonen noch bewoners, noch de medewerkster symptomen," aldus woonzorgcentrum Mandana. "Intern werden de nodige afspraken gemaakt om kruisbesmettingen naar andere woongroepen te voorkomen. De inzet van de bewoners, hun families, onze bezoekers en onze medewerkers is groot om alles intern Covid-vrij te houden. Maar het virus vindt blijkbaar toch zijn weg naar binnen. We blijven alert en rekenen er op dat iedereen alle veiligheidsafspraken blijft opvolgen zodat we een zo maximaal mogelijk 'normaal leven' kunnen blijven bieden aan onze bewoners."