De Limburgse film Zondebokken is vanaf 22 november te zien in de bioscoop. De film vertelt het verhaal over de roversbende uit de 18de eeuw met als hoofdpersonage Drossaard Clercx, de rechter die komaf maakte met de bokkenrijders. De Limburgse regisseur Rocky Grispen is trots op het eindresultaat, volgens hem wordt het een historisch drama met heel wat lokaal talent.