Nergens anders komen zoveel studenten met de auto naar school als in Hasselt

In Sint-Truiden vindt de verdeelde coalitie geen akkoord over een opvolger voor burgemeester Veerle Heeren, die ontslag moest nemen na het schandaal te veel. Jelle Engelbosch wordt voorlopig waarnemend burgemeester. Daarmee komt er nog geen einde aan de politieke puinhoop in Sint-Truiden. Met nog minder dan twee jaar te gaan voor de verkiezingen heeft een nieuwe burgemeester maar één belangrijke opdracht: een einde maken aan de schandaalsfeer die al bijna de hele legislatuur heerst in de Trudostad. Hij moet water en vuur verzoenen tussen de Truiense politici die bijna letterlijk vechtend over straat rollen, soms binnen hun eigen partij, soms binnen de coalitie en al zeker in de gemeenteraad. Die politieke na-ijver is de voedingsbodem voor grote en kleine schandalen die telkens opnieuw onderzocht worden door Audit Vlaanderen. Het lijkt er bijna op dat het agentschap dat fraude en corruptie bij de overheid onderzoekt, zijn hoofdzetel beter zou verhuizen naar Sint-Truiden om te besparen op de vervoerskosten. Na het ontslag van Veerle Heeren is een schoon schip voorlopig niet in zicht.