Nergens stijgt aantal mensen met dementie zoals in Limburg

Na een periode van grijs en somber weer, gaat het weerbeeld de komende dagen geleidelijk veranderen. De zon breekt weer door, maar tegelijkertijd nemen ook de neerslagkansen toe. In de nachten vriest het licht, overdag wordt het geleidelijk wat zachter. Vooral na het weekend is het zacht met temperaturen rond 10 graden. Het weerbeeld op deze donderdag ziet er ongeveer hetzelfde uit als voorgaande dagen. Het is grijs en bewolkt en hier en daar valt wat lichte regen of motregen. In het zuidoosten van het land kan in de loop van de dag de zon doorbreken, maar in Vlaanderen blijft het grijs en bewolkt. Bij weinig wind is het 4 of 5 graden. Morgen start de dag met ochtendgrijs, maar nadien breekt de zon op veel plaatsen door. Het is 3 tot 5 graden. Af en toe regen Op de eerste dag van het weekend is het bewolkt en vanuit het noordwesten volgt af en toe regen en motregen. Mogelijk is de eerste neerslag in Hoog-België winters met (smeltende) sneeuw maar een sneeuwlaag van betekenis wordt niet verwacht. Daar ligt de temperatuur maar net boven nul, in Vlaams-Brabant en in Vlaanderen is het 4 tot 7 graden met de hoogste waarden in het westen. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig van kracht.Veelal droog Zondag breekt de zon af en toe door, maar er zijn ook wolkenvelden en verspreid over het land is een bui mogelijk. Toch blijft het op veruit de meeste plaatsen droog. Daarmee is het prima weer voor een wandeling of fietstocht, maar ook om een kerstmarkt te bezoeken. De temperatuur stijgt in Vlaanderen naar 5 tot 8 graden met de hoogste waarden in de Westhoek. In de hogere delen van het land is het een paar graden boven nul en is het veelal grijs en bewolkt.Rustig en zacht decemberweer Na het weekend waait de wind uit het westen en voert zachte lucht aan. De temperaturen lopen dan ook flink op en in Vlaanderen liggen de maxima weer in de dubbele cijfers. Het wordt tot ver in de volgende week een graad of 10. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en wolken en het is vaak droog. Later in de week nemen de neerslagkansen toe.Bron: Meteovista