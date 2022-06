'Neroterse Kal' wil Neeroeters dialect terug op de kaart zetten

Op zaterdag 11 en zondag 12 juni organiseert Detectum, de overkoepelende organisatie van DVVL Detectorvrienden-Vlaanderen, HAL Hobby Archeologie Limburg en Metaaldetectie Vlaanderen, metaaldetectiedagen. Deze netwerkdagen gaan door in Nieuwerkerken. Geïnteresseerden kunnen er workshops, demonstraties en infostands terugvinden. In Vlaanderen is het zoeken naar archeologisch voorwerpen met een metaaldetector sinds 2016 toegelaten als je een erkenning hebt en de Code van Goede Praktijk volgt. Die Code houdt onder andere in dat je niet dieper graaft dan de bouwvoor en dat je de vondst meldt aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Minister Diependaele: “Eind 2018 waren er in Vlaanderen 2577 geregistreerde metaaldetectoristen, die 3171 meldingen deden. Sindsdien komen er elk jaar meer dan 1200 nieuwe erkenningen bij. Begin juni 2022 telde het agentschap Onroerend Erfgoed 7158 uitgereikte erkenningen. Dat is jaarlijks een stevige toename, wat erop wijst dat deze boeiende hobby springlevend is. Het aantal meldingen van detectievondsten klokte af op 8142 (sinds april 2016).” Bijna twee op tien detectoristen zijn wekelijks bezig met hun hobby. Het merendeel daarvan meldt effectief hun vondsten, maar doet dat gebundeld in één melding. Niet iedereen beseft voldoende wat archeologische waarde heeft en wat niet. Daarom hecht het agentschap Onroerend Erfgoed veel belang aan sensibilisering. Ook het melden zelf wordt eenvoudig gehouden. Minister Diependaele: “Ik vind sensibiliseren de juiste manier. We moeten werk maken van een goede onderlinge samenwerking en verstandhouding. Het is belangrijk dat die mensen hun hobby correct kunnen uitvoeren. Maar het is ook zeker belangrijk dat wij als overheid een zicht krijgen op eventuele archeologische informatie die bepaalde vondsten kunnen opleveren.”