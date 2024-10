door Wout Hermans

In de FIBA Europe Cup is Limburg United gisterenavond dichtbij een stunt gekomen tegen het Europese topteam PAOK, het werd in de Alverberg 70-74. De troepen van Raymond Westphalen waren lang de evenknie van de Grieken en liepen voor de rust zelfs even uit tot een twaalf puntenkloof. Een tussenspurt van PAOK in het laatste quarter deed United finaal de das om.