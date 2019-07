In de Sacramentstraat in Tongeren woedt momenteel een zware woningbrand. De zwarte rookpluim is tot ver buiten het stadscentrum te zien. Bij de brand is er waarschijnlijk ook asbest vrijgekomen. Uit voorzorg werd een perimeter ingesteld. De bewoonster en haar twee kinderen hebben zichzelf op tijd in veiligheid kunnen brengen. Hoe de brand is kunnen ontstaan is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer is ter plaatse en probeert de aanpalende woningen te vrijwaren van het vuur. Meer informatie volgt later in het TVL Nieuws.