Nicky Hayen wil hoofdcoach STVV blijven

In de Champions League is Racing Genk gisteravond in eigen huis Europees uitgeschakeld door Red Bull Salzburg. De Oostenrijkers wonnen met 1-4 in de Luminus Arena. Genk zal als vierde eindigen in z'n poule en zal Europees niet overwinteren, ook niet in de Europa League. Het klasseverschil met de Oostenrijkers was opnieuw groot.