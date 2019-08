Nicola Philippaerts maanden uit na een zware val

In het voetbal heeft STVV zijn tweede inkomende transfer gedaan op twee dagen tijd. Gisteren haalde het de Braziliaanse Jhonny Lucas binnen. Vanmiddag zette Tatsuya Ito z'n handtekening onder een contract op Stayen. Hij is een vleugelaanvaller die overkomt van het Duitse Hamburg. Bij Racing Genk maken ze zich klaar voor een onvervalste topper morgenavond. Dan krijgt landskampioen Racing Genk Anderlecht over de vloer. Genk herpakte zich vorige week tegen Waasland-Beveren na een slechte seizoensstart. Felice Mazzu kan voor het eerst beroep doen op nieuwkomer Patrik Hrosowsky. Op het competitiedebuut van Theo Bongonda blijft het nog even wachten.