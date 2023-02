Niek Strijkers naar Barcelona voor operatie

- Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir wil dat de federale regering een regulator invoert voor de fruitsector. Die moet er voor zorgen dat fruittelers een eerlijke prijs krijgen voor hun fruit. Vandaag moeten ze hun producten verkopen onder de kostprijs. - En zonder stikstofafakkoord komt er een vergunningsstop, zo zegt Zuhal Demir in ons middagnieuws. Het stikstofakkoord zorgt voor politieke hoogspanning in de Vlaamse regering en het is een splijtzwam tussen de Limburgse excelenties Brouns en Demir. - In een open brief aan premier Alexander De Croo vragen Limburgse families van Turkse en Syrische oorsprong meer hulp voor de slachtoffers van de aardbeving. Ze vragen het recht om zwaar getroffen slachtoffers op te vangen in familiekring. - Studentenkoten in Hasselt worden nog duurder. Ook zonder de prijsverhoging waren de koten in Hasselt al bij de duurste in het land.- En de Bilzerse bierkapper Michel Malo is de Limburgse starter van het jaar. Malo kwam naar Bilzen als vluchteling uit Libanon.