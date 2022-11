De opleiding Toerisme van de hogeschool PXL ontvangt toevallig deze week een tiental Kroatische studenten om te werken aan een gezamelijk project. Maar toch is hét gespreksonderwerp de wedstrijd van morgen, want dan nemen onze Rode Duivels het op tegen Kroatië. De Kroatische studenten zullen de wedstrijd in Hasselt bekijken, én ze geloven rotsvast in een zege tegen de Belgen.