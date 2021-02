Niet alle vakantieparken vanaf maandag al terug open

Met de koudegolf die volgende week over ons land trekt, zullen ook heel wat mensen weer naar hun houtkachel grijpen. In veel woonkamers in onze provincie staat er nog steeds zo'n kachel, om bij te warmen wanneer het buiten koud is. Maar deze houtkachels zorgen ook voor rookuitstoot in de lucht. En daar kunnen de mensen in de omgeving hinder van ondervinden. Gabriëlla Schein uit Pelt heeft elke winter last van haar keel, door de uitstoot van houtkachels in haar buurt. Volgens haar is het hoog tijd dat dit gebruik aan banden wordt gelegd.