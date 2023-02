Niet-alledaagse beelden van nieuwe expo in Emile Van Dorenmuseum

Sinds wolvin Naya vijf jaar geleden de oversteek van Duitsland naar Limburg maakte, zijn de wolven in onze provincie niet uit het nieuws weg te slaan. Intussen is een hele roedel wolven ingeburgerd in Limburg. Ze brengen een nieuw evenwicht in de natuur maar ze vallen ook schapen, pony's en andere hobbydieren aan. Nooit eerder heeft een dier in onze provincie zoveel controverse uitgelokt, met hevige tegenstanders en al even hevige voorstanders. En nu is er de film Wolf die volgende week in de bioscopen te zien is, met eerst nog avant-premieres in Koersel, Hasselt en Lommel. De film wil afrekenen met vooroordelen over de wolf en hoopt op meer begrip voor het roofdier aan de top van de voedselketen. De makers volgden vier jaar lang meerdere wolven, vooral in Duitsland en soms van zeer dichtbij. En dat leverde unieke beelden op.