Niet Sofie Vandeweerd, maar Lydia Peeters is kandidaat-burgemeester in Dilsen-Stokkem

door David Bijnens

Uittredend Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft bekendgemaakt dat ze kandidaat-burgemeester is in haar thuisstad Dilsen-Stokkem. Peeters trekt zich terug op Vlaams niveau en wil zich nu weer focussen op de lokale politiek. Dat betekent dat huidig burgemeester in Dilsen-Stokkem Sofie Vandeweerd een stap terug moet zetten. Open VLD is al 24 jaar de grootste partij in Dilsen-Stokkem en hoopt na oktober opnieuw in de bestuursploeg te zetelen.